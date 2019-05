LANGLAIS, Jacques



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 17 avril 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jacques Langlais, fils de feu monsieur Alfred Langlais et de feu dame Bernadette Belleau. Il était natif de Portneuf. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Langlais laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Louisette (feu Philippe Lelclerc), Dorise, Yvan, Claude (feu Francine Charest), Paul, Marc (Diane Arsenault) et Jacqueline (Normand Hardy); sa filleule Julie Leclerc (Guy Denis) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, spécialement monsieur Claude Richard. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement les bons soins prodigués.