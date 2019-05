PAGEAU, Marie-Paule Côté



À la Résidence La Belle Époque, le 29 mars 2019, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Marie-Paule Côté Pageau, épouse de feu monsieur Magella Pageau, fille de feu dame Alexina Saindon et de feu monsieur Joseph Côté. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 18 h.L'inhumation des cendres aura lieu le mercredi 8 mai 2019 à 13 h 30 avec la famille au cimetière St-Charles. Madame Côté Pageau laisse dans le deuil ses filles: Lise, Diane (Jean-René Gilbert), Nicole (Michel Bibeau), Céline (Jean Robichaud) et Johanne (Michel Jacques); ses petits-enfants: Pascale, Dany, Dominique, Kim, Louis-Philippe, feu Janick, Nicolas, Alexandre, Gabriel, Béatrice, Mélissa, Hugo et Michaël; ses vingt (20) arrière-petits- enfants ainsi que la famille Genois et la grande famille Pageau. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Belle Époque pour leur attention, leur chaleur humaine et leur dévouement envers leur mère.