LAVERDIÈRE, Robert

À son domicile, le 24 avril 2019, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédé monsieur Robert Laverdière, époux de madame Gisèle Lapointe. Il était le fils de feu Joseph Laverdière et de feu Alberta Chabot. Il demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 3 mai 2019 de 19 h à 21 h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9 h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Carine (Alain Jobin), Isabelle (Patrick Caron) et ses petits- enfants: Ryan et Victoria Jobin. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Gérard (Colette Dion), Simone (Bernard Bouchard), Madeleine (Donald St-Pierre) et Gilles (France Dumas). De la famille Lapointe, il était le beau-frère de: feu Lucien (feu Hélène Corriveau), feu Eudore (feu Thérèse Roy), Gérard, feu Irène (Jean-Paul Fontaine), feu Rollande (feu Lionel Montminy), Alice (Julien Corriveau), Léontine (feu Lionel Laliberté), Ulric (Carmen Therrien), Roland (Estelle Bolduc), feu Marie-Rose (Robert Blanchette), feu Philippe et Roger (Lucette Dugas). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier personnellement l'équipe du département d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le personnel du CLSC Bellechasse ainsi que son médecin de famille Dr Gilles Roy pour les bons soins prodigués à monsieur Laverdière. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (Département oncologie) 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la