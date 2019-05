McLAUGHLIN, Brian



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 21 avril 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Brian McLaughlin, époux de feu dame Elsie McBain, fils de feu Ted McLaughlin et de feu Irene Gurry. Il demeurait à Loretteville. Il a été confié à lapour crémation. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service funéraire et ses cendres seront déposées au cimetière de Saint-Gabriel de Valcartier à une date ultérieure, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, ses beaux-enfants: feu Yvan, feu Doreen (Clarence), feu Ester, Eric (Cidalia), Nancy (Robert) et Steven (Danie); ses petits-enfants: Glenn, Debbie, Samantha (Luc), Calvin (Erika), feu Erika, Vanessa, Steve et Cathy; ses arrière-petits-enfants: Eve, Henri, John-Patrick, Owen, Drew et Mateo; ses sœurs: Doreen (feu Walter), feu Margaret et Dorothy (Pierre); ses beaux-frères: Leonard (Jerry) et Perry (Jean), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial aux soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.