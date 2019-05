GIRARD, Ludger



Le 26 avril 2019, est décédé, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, M. Ludger Girard, époux de dame Monique Néron, demeurant à Québec. Les membres de la famille accueilleront parents et amis aude 13 h à 16 h.et l'inhumation aura lieu au cimetière de Roberval à une date ultérieure. Outre son épouse, Mme Monique Néron, il laisse dans le deuil ses enfants: Sandra (Pierre Cantin), Ghislain (Isabelle Tremblay); sa petite-fille: Marie-Pier Babin. Il était le frère de: feu Rosario (feu Mariette Lessard), feu Margot (feu Patrick Donaldson), feu Élizabeth (feu René Blanchette), feu Laurent (feu Béatrice Corneau), feu Robert (feu Pierrette Verreault), feu sœur Noëlla, Thérèse (feu Yvan Gariepy), feu Jacques (Henriette Simard), feu Paul (feu Bernadette Paradis), Pauline (feu Yvon Matte) et feu Jean-Marie (feu Myrette Lavoie); il était le beau-frère de: Louise Néron, (André Juillet), André Néron (Jacqueline Bouchard) et Gilles Néron. M. Ludger Girard, laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie, veuillez compenser l'envoi de fleur par un don à la fondation Société canadienne du Cancer du Québec, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr tél. : 418-683-8666