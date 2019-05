GRÉGOIRE, Claude



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Claude Grégoire, époux de madame Isabelle Roy, fils de feu Joseph Grégoire et de feu Nathalia Turmel. Il demeurait à Lévis, autrefois de la Beauce. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude, Élaine (Jean-François Guimont), Chantale et Richard (Catherine Drouin); ses petits-enfants : Jean-Philippe et Christophe Guimont, Florence, Victoria et Gabrielle Grégoire; ses frères et sa soeur : Gilles (Micheline Turgeon), Yves (Denise Fournier), Jean (Judith Poulin), François (Suzanne Bégin) et Lina (Laurent Laflamme); ses grands amis Jacques Vallières et Jacques Beaulieu; ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph pour les excellents soins et toute l'attention donnée à monsieur Grégoire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation,et à la Société Alzheimer Canada,https://secure2.convio.net/alz/site/Donation2;jsessionid=00000000.app205b?df_id=1683&mfc_pref=T&1683.donation=form1&s_locale=fr_CA&NONCE_TOKEN=DE6826AF17CCA0BC99315C56B99079A1.le vendredi 3 mai de 18h à 21h età compter de 11h.