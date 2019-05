BÉDARD, Yvon



Au CHSLD les Etchemins, le 24 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Yvon Bédard, époux en premières noces de feu dame Juliette Provençal, en secondes noces de feu dame Dolorès Massé et en troisièmes noces de dame Thérèse Labonté. Il demeurait à Lac Etchemin.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, ses enfants: Micheline Bédard (Normand Côté), Louisette (Jules Roberge), Clermont (Lise Roy), Lisette (Yvon Giguère), Raymond (Francine Viau), Brigitte (Murray Boivin), Johanne Michaud (Rénald Moreau); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Gaétan Bédard (feu Monique Dostie), Conrad (Évangéline Poulin), Émilien (Laurette Lehoux), Marie-Paule (Marcel Racine), Roland (Louisette Labbé), Denis (Pauline Arsenault), Rémi (Mireille Duchesne), André (feu Murielle Lavoie), Gaston (Georgette Pruneau), feu Guy (feu Jacqueline Leclerc); ainsi que les enfants et les frères et sœurs de madame Thérèse Labonté; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et le cercle des Bons Amis - Century Village West Palm Beach. Un merci particulier au personnel du CSSS du Lac Etchemin, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.