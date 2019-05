MERCIER, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 avril 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Denis Mercier, fils de feu madame Rita Beaucage et de feu monsieur Armand Mercier. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil Manuel Petersen qu'il considérait comme son fils ainsi que Diana Petersen, une amie et confidente de longue date; ses soeurs et son frère: Micheline (Jean- Claude Lizotte), feu Rénald (Nicole Pelletier), Diane, Doris (Denis Garneau), Linda (René Bédard), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines des familles Beaucage et Mercier, parents et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement le personnel des soins intensifs et palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'approche humaine, le support et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation l'auberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, Qc, G1K 3X3, https://www.jedonneenligne.org/fondationlaub/. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.