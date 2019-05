VERRET, Jacqueline



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 11 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jacqueline Verret, fille de feu monsieur Arthur Verret et de feu dame Rosana Robitaille. Elle était l'épouse de feu monsieur Joseph Bérubé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Lise, Jean (Lise Hains), Serge (Suzanne Marchand), Francine, Guy (Nicole Lafrance) et Mario; ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits- enfants; sa sœur Alice Verret (feu Joseph Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Qc), H3B 3Z7, tél. : 1 877 990-7171.