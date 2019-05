CLAVET, Thérèse Roy



À la Résidence Côté Jardins de Québec, le 7 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Roy, épouse de feu monsieur Léo Clavet. Elle était la fille de feu monsieur Charles-Aimé Roy et de feu dame Odélia Bélanger. Elle demeurait à Québec et autrefois de St-Vallier. La famille recevra les condoléances à, jour des funérailles, à compter de 10h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Yves (Louyse), Claude (Danielle), Nathalie (Yves), ses petits-enfants : Charles (Mélanie), Marie-Pier (Francis), Francis, Simon (Amélie) et son arrière-petite-fille Lya; son bon compagnon de vie feu Georges Pelletier et ses enfants : Carole, France et Bertrand, son ami feu André Grenier et ses enfants; les enfants de Louyse : Luc et Alexandre; ses frères et sœurs : feu Jean-Paul (Jeannine), Aline (Jean-Marie), Adrien (Rachelle), Jeannine (feu Jacques), René (Alice), Guy (Thérèse), feu Camille (Louisette), Charles (feu Lisette), Rémi (Edna), Julien(Denise), Lise(Roger), Nicole(Pierre), Maurice (Monique), Huguette (Marc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Clavet: elle laisse dans le deuil ses belles sœurs : Vivianne Clavet, Claudette Clavet et Claire Lachance (feu Joseph). Elle est allée rejoindre : Ovila (Marie-Reine), Robert (Noëlla), Alberta (Gérard), Amarilda (Joseph), Roland(Gracia), Jeanne (Philippe), Joseph, Arthur (Thérèse), Mario (Jeannine), Mariette, Gertrude (Jean-Paul), Fernand, Gérard (Louise) ainsi que Joseph Corriveau et Roger Bellavance. Et laisse également dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci reconnaissant à sa sœur Jeannine ainsi qu'à sa bonne voisine Mme Aurore Couture, qui ont été d'une aide précieuse pendant qu'elle habitait à l'Atrium. Merci également au personnel du CHSLD Côté Jardins pour leurs bons soins et leur approche personnalisée et rassurante. Une mention particulière pour Charlotte, une infirmière qui se démarque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la