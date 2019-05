GENEST, Claude



C'est avec un immense chagrin que nous vous faisons part du décès de monsieur Claude Genest, le 26 avril 2019 à l'âge de 73 ans. Il est décédé paisiblement et entouré de tous les siens, à l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec. Il était l'époux de madame Joanne Lapointe et fils de feu monsieur Maurice Genest et de feu madame Jeanne Fraser. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifM. Genest laisse dans le deuil son épouse madame Joanne Lapointe; ses fils Philippe (Marilynn Lavoie-Simard) et Mathieu (Marie-Hélène Dubois-Otis); ses petits-enfants: Alexanne, Sarah-Eve, Alicia et Laurence; ses frères et sœurs: Lise (Gérard Gagnon), Denise (Denis Pichette), Jocelyne (Jacques Blouin), Nicole, Diane (Gilles Lapointe), Jean (Claudette Lajoie), Francine (Martin Leclerc), Marie (Jacques Pellerin), Marco (Linda Bélanger); ses belles-sœurs Manon (André Lefebvre) et Josée Lapointe (Gabriel Savard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Dominique Genest (Andrew Crozier) et le frère de feu: Jeannine, Thérèse et Maurice ainsi que le beau-frère de feu Sabin Lapointe (feu Camille Bergeron). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'au docteure Marjolaine Tremblay pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca