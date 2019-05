PÉRUSSE, Jean-Paul



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 25 avril 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Pérusse, époux de dame Solange Bradette, fils de feu monsieur Henri-Paul Pérusse et de feu dame Fernande Lebel. Il demeurait à Saint- Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 3 mai de 19 h à 21 h etde 10 h à 11 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Solange, monsieur Pérusse laisse dans le deuil ses filles: Josée (Mario Leclerc), Julie (Sylvain Germain) et Sonia (Gino Moisan); ses petits-enfants: Judith, Estelle, Jade, Solanne et Marie-Pier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bradette: feu Patricia (Jean-Marie Tremblay), Robert (Jocelyne Gauthier), Noëlla (Maurice Potvin), feu Rosaire (Reine Larouche), Marcel (Noëlla Tremblay), Claude (Candide Larouche), Félix (Lili Simard), Jean-Marc (Andrée Boisvert), Gabriel (Louise Morin) et Richard (Carole Néron); sa tante Irène Lebel-Boulée (feu Lucien Baril); sa filleule Linda Baril; son filleul François Bradette; son cousin Marc Baril (Johanne Watson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués.