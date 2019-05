MORISSETTE, Gabrielle



À l'Hôpital du Jeffery Hale, le 26 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Gabrielle Morissette, fille de feu Georges Morissette et de feu Geneviève Duguay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil quelques membres de sa famille, plusieurs neveux, nièces et amis. Elle est allée rejoindre la plupart de ses proches, qui l'ont précédée il y a quelques années. La famille désire tout particulièrement remercier le personnel soignant de la résidence du Royal Fleuri ainsi que celui de l'Hôpital du Jeffery Hale pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.