AUGER, Monique Thériault



Au CHSLD Chauveau, le 18 avril 2019, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée paisiblement, entourée de l'amour de ses proches, dame Monique Thériault, épouse de monsieur Clément Auger. Elle était la fille de feu dame Éva Frigon et de feu monsieur Joseph Thériault. Elle demeurait à Québec, secteur Loretteville. Épouse et mère accomplie et aimante, madame Thériault (Garde Auger) a su mener de front une belle carrière d'infirmière en soins obstétriques échelonnée sur 27 ans.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Clément, ses enfants: Élaine (Denis Marotte), Denis, Nicole (Claude Goulet), Michel (Sophie Lyonnais) et Marc (Isabelle Journault); ses petits-enfants: Julie, Éric (Audrey Rhéaume), Catherine (Jean-Philippe Doyon), Vicky, Yohan, Étienne (Sabine St-Jean), François (Maryka Masson); ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Régis (feu Imelda Rioux), Marielle (feu Claude St-Hilaire), feu Gustave (feu Andrée Labelle), André (Ghislaine Bérubé), Paul (Thérèse Caron) et feu Pierre (Hélène Hinse); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auger: Louisette (feu Armand Aubé), feu Jacques (feu Rita Duquet), feu Ghislaine (feu Alain Fortier), feu Yvon (Gisèle Garceau), feu Benoît (Doris Cantin) et feu Huguette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité des soins palliatifs du CHSLD Chauveau pour la tendresse et la bienveillance avec lesquels les bons soins ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél. : 418-683-866.