SIMARD, Noëllaine



À l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 22 avril 2019, à l'âge de 61 ans, nous a quittés dame Noëllaine Simard. Elle était l'épouse de Monsieur Martin Gagnon et fille de feu Monsieur Léopold Simard et de feu dame Patricia Bolduc, elle demeurait à Québec, autrefois de Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) auvendredi le 3 mai de 13 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 22 h et samedi jour des funérailles à compter de 8 h 30. Madame Noëllaine Simard laisse dans le deuil son époux: Martin Gagnon; ses fils: Rock (Mélissa Jean), Simon-Pierre (Geneviève Primard); ses petits-enfants: Élody, Alexis, Rosaly, Jimmy, Léony, Ludovic, Annabelle, Maxime, Rémy; ses frères et sa sœur: Ghislain, Julien (Nicole Tremblay), Émilien (Luce Bilodeau), Caroline (Michel Côté); sa filleule: Isabelle Simard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital l'enfant-Jésus de Québec pour la qualité des soins prodigués et pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec pour le fonds dédiés en cardiologie, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la