BOUCHARD, Graçia Lamontagne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 avril 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Graçia Lamontagne, épouse de feu monsieur Philippe Bouchard, fille de feu monsieur Alfred Lamontagne et de feu dame Rosanna Roberge. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacqueline (feu Paul-Henri Ferland), Déliane (Florent Trudelle), Réjeanne (Serge Cantin), Raynald et Gaétan; ses petits- enfants: Guylaine, France, Chantale, Nancy, Martin Alexandre et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants ainsi que son arrière-arrière-petit-fils. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Marie Lamontagne, son beau-frère René Denis (feu Thérèse) et sa nièce Céline qu'elle considérait comme sa petite-fille ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs: Eugène (Annette Grenier), Marie-Jeanne (Ls.Joseph Bouchard), Antonia (Fernand Auclair), Xavier (Rita Perron), Antoinette (Philippe Grenier), Marcel (Yolande Perron) et Thérèse, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard. La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Au Cœur du Bourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Grands-Brûlés (F.L.A.M.) 1750, rue de Vitré, bureau 102 Québec, (Qc) G1J 1Z6.