FISET, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus le 23 avril dernier à l'âge de 73 ans est décédé Monsieur Gilles Fiset. Il était le fils de feu Roger Fiset (feu Marie-Blanche Alain) et (feu Victoire Carrier). Outre son épouse Madame Diane Bouchard, il laisse dans le deuil ses filles: Julie (Rock Gagnon) et Nadine (Mokhtar Waies); ses petits- enfants: Lily Rose, William Anthony, Zachary, Yasmine et Louis-Philippe; ses frères et soeurs: André (Gaétane Gilbert), Gisèle (Jacques Drapeau) et Edgar (Diane Cloutier); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Lise (feu Réjean Auclair)(Paul-Émile Gagnon), feu Jean (Sylvie Giroux), Nicole (Michel Langlois), Micheline (Alain Michaud), Linda (Pierre Gamache), Denis (Lise Côté), Daniel (Nicole Guay) et feu Pierre (Sylvie Barbeau), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:de 10h30 à 13h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC (4715, avenue des Replats, bureau 261 Québec (Québec) G2J 1B8). Pour rendre hommage à M. Fiset, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.