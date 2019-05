LEMELIN, Monique Caron



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mars 2019, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédée madame Monique Caron, épouse de feu monsieur Gilles Lemelin, fille de feu dame Josephine Latulippe et de feu monsieur Édouard Caron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Sylvie (Roger Cloutier), France (feu Gilles Laperrière), Richard et Régent (Denise Gatien); ses petits-enfants: Sébastien Cloutier (Anne-Marie Hébert), Olivier Cloutier (Carolyne Jacob), Marie-Hélène Laperrière (Nelson Buggie), Marie-France Laperrière, Simon Lemelin (Myriam Durand-Jézéquel) et Stéphanie Lemelin; ses arrière-petits-enfants: Mackenzie et Kane Buggie, Annabelle, Claudia et Julien Lemelin; ses sœurs: Thérèse (feu Marcel Matte), Jean-D'Arc (feu Gaston Beaudoin), son beau-frère Jocelyn Lemelin (Renée Fournier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monique est allée rejoindre sa sœur Madeleine, ses beaux-frères, belles-sœurs des familles Caron et Lemelin qui l'ont précédée. Remerciement spécial au Docteure Marie-Eve Bédard, pneumologue et à tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (département des soins palliatifs) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.