BLAIS THIBAULT, Mariette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 avril 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Mariette Blais, épouse de feu monsieur Robert Thibault, fille de feu Julie Berthe Chrétien et de feu Robert Blais. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Renée Cyr), feu Louise (Denis Béland) et Denis (Josée Pouliot); ses petits-enfants: Maxime (Cynthia Tanguay) et Véronique Thibault (Francis Couture), Matthieu (Isabelle Hébert Lamoureux) et Myriam Béland, Olivier (Caroline Martin) et Stéphanie Thibault (Gabriel Lévesque); ses arrière-petits-enfants: Édouard, Axel, Émilie et Éliot; ses sœurs: Gilberte (feu Maurice Bisson) et Denise (Pierre Michaud); sa belle-sœur Lucette Thibault (feu Roland Thibault); les membres de la famille Thibault; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jacqueline (feu Léandre Roy). Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone: 418 835-7188, www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.