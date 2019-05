BCE hausse ses revenus et ses profits

MONTRÉAL | La maison mère de Bell, BCE, a enregistré jeudi une hausse de ses revenus et de ses profits lors de son premier trimestre de l’année financière comparativement à la même période, l’an dernier.

Le bénéfice net de BCE a crû de 11,6%, passant de 709 millions $ au premier trimestre de 2018 à 791 millions $, à la période correspondante de 2019.

Le bénéfice net ajusté a toutefois reculé de 3,8% tout comme le bénéfice par action ajusté, qui s’est élevé à 77 cents, comparativement à 80 cents, sur la même période.

Les revenus ont atteint 5 734 milliards $, en hausse de 2,6%.

«Nous avons commencé l’année en force, et l’équipe de Bell continuera de faire œuvre de pionnier en matière d’innovation dans les réseaux, les services et le contenu en 2019, notamment en poursuivant l’expansion de nos services à large bande dans les collectivités rurales du Canada et en préparant le lancement de la technologie sans fil 5G», a déclaré George Cope, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada, par communiqué.