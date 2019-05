Bombardier se départit de ses usines de Belfast et du Maroc

Bombardier a annoncé jeudi la consolidation de tous ses actifs aéronautiques dans une seule structure, Bombardier Aviation, et indiqué qu’elle poursuivra la cession de ses activités liées aux aérostructures de Belfast et du Maroc.

«Nous sommes très heureux d’annoncer la formation stratégique de Bombardier Aviation», a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier inc., dans un communiqué. «Il s’agit de la bonne prochaine étape de notre transformation. La consolidation des activités aéronautiques simplifiera notre structure et la rendra plus ciblée sur nos marques phares: Global, Challenger, Learjet et CRJ. Elle nous permettra aussi de mieux soutenir nos clients et de générer plus de valeur pour nos actionnaires.»

«Avec la vision claire que nous avons pour l’avenir de Bombardier Aviation, nous axerons nos activités d’aérostructure sur nos capacités stratégiques situées à Montréal, au Mexique, ainsi que sur les activités reliées aux ailes d’avions Global 7500 récemment acquises au Texas», a ajouté M. Bellemare.

Cette annonce a été faite lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre de 2019.

Pour la période terminée au 31 mars, Bombardier a affiché des revenus de 3,5 milliards $ US, en baisse de 13% par rapport à la même période l’an dernier.

L’entreprise montréalaise a enregistré un bénéfice net de 239 millions $ US, en hausse par rapport au 44 millions $ pour le trimestre correspond l’an dernier.

Dans un communiqué, Bombardier a indiqué que ces résultats étaient conformes aux résultats préliminaires annoncés le 25 avril dernier.