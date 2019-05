RHÉAUME, Lise Garneau



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 avril 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Lise Garneau, épouse de monsieur Bertrand (Pottang) Rhéaume, fille bien-aimée de feu dame Marie-Blanche Hamel et de feu monsieur Théodule Garneau. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 15h et sera suivi d'Outre son époux, elle laisse dans le deuil, son fils bien-aimé quel adorait, Martin (Chantal Fleury); ses frères et sœurs : Jean-Marie (feu Stella Beaulieu), Anne-Marie (feu Bertrand Duval), feu Jean-Paul, Marie-Paule (Michel Cloutier), Céline (feu Denis Gauthier), Huguette (Nicol Gagné), Louisette (feu Omer Fortin), Normand (Dominique Bourdeau), Welly (Hélène Flansberry), Ginette (Jacques Fleury), sa jumelle Louise (O'Neil English), Robert (Lucie Gagné), Léger (Suzie Couture), Bertrand (Lili Frenette), Laurier, Lucie (Richard Côté), Lucette; sa belle-mère : Mme Éliane Bergeron Rhéaume; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume : Mario, Linda (Yves Dumontier), Claude, Josée (Pierre Beaudry); son filleul : Samuel Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Laval et du CLSC Chauveau, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.