PARENT, Martin



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 avril 2019, à l'âge de 48 ans, est décédé monsieur Martin Parent, conjoint de dame Nancy Gobeil, fils de monsieur Marcel Parent et de feu dame Diane Ricard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nancy et son père Marcel, son fils Cimon et sa mère Manon Boulanger; ses frères et sœurs: Caroline (Steeve Bouchard), Jean-Sébastien et Nathalie Guay (Carl Vaudreuil); les enfants de sa conjointe: Guillaume Lemieux (Anne- Marie Grenier) et Justin Lemieux; ses neveux et nièces: Audrey, Noémie, Ariane, Amélie, Olivier et Cloé ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le Dr Karine St-Hilaire et l'infirmière Judith Rousseau pour les soins à domicile ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU DE Québec (soins Palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5 ou à la Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec Qc, G1S 3G3.