LÉGARÉ, Rolland



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 26 avril 2019, est décédé M. Rolland Légaré, époux de dame Marthe Leclerc. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Johanne (Pierre Fradet) et Pierre (Isabelle Jobidon); ses petits-enfants: Jean- Philippe (Joannie Leblond), Alexandra, Marie-Laurence, Catherine (Yan Thibault) et Maxime; ses sœurs et ses beaux- frères: Jeanne (Roland Cloutier), feu Jean-Paul (feu Aline Guillot), Aline (Jean-Marie Laberge), feu Raymond et feu Cajetan (feu Madeleine Chalifour); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Leclerc: Françoise (feu Paul-Armand Gaudreault), Diane (Michel Hains) et Raynald (feu Lise Rousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.