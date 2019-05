FORTIER, Louisianna Morency



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 25 avril 2019, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée dame Louisianna Morency, épouse de M. Gérard Fortier. Elle demeurait à St-Jean, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 3 mai 2019 de 17h à 21h. Samedi jour des funérailles de 12h30 à 13h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre son fils Guy. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses filles: Lucie (Pierre Vaillancourt), Martine (Guy Vaillancourt) et Claire (Rémi Landry); ses petits- enfants: Mélissanne (Benjamin Verreault), Caroline (Francis Bournival), Stéphanie (Rémi Lapointe), Frédéric (Valérie Larocque Boisvert) et Sophie; son arrière-petite-fille Arielle; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Paul- Aimé, feu Gilles, Diana (feu Rodrigue Létourneau), Jean-Claude (feu Lise Déry, Chantale Ouellet), Henriette (Clément Simard), Émilien (feu Nicole Fournier), Ginette (André Gagné) et Francine (Georges Godbout); de la famille Fortier: feu Agathe (feu Jean-Paul Gosselin), René (Marie-Ange Turcotte), feu Marcel (Marie-Anne Demers, Vilmont Talbot), feu Colette (Alexandre Dupuis), feu Gilles (Florence Bélanger), Gilberte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier la Dre Marjolaine Tremblay de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, la Dre Michaud et toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au 418 827-5773 poste 2802.