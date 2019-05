LAVOIE, Gérard " Gerry "



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mars 2019, à l'âge de 73 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gérard " Gerry " Lavoie, époux de madame Jocelyne Gagnon, fils de feu dame Marie-Paule Deschênes et de feu monsieur Adhémar Lavoie. Natif de Price, Bas St-Laurent, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu en toute intimité avec la famille. Outre son épouse Jocelyne, il laisse dans le deuil ses fils: Jean-Guillaume Lavoie (Julie Simard) et Alexis Lavoie (Ariane Alain); ses petits-fils: Sam et Tom Lavoie; ses frères et sœurs: Réal Lavoie (Régine Paradis), Paul Lavoie (Monique Lévesque), Pierre Lavoie (Noëlla Lévesque) et Louise Lavoie (Daniel Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Jacques (Cécile Bernatchez), Francine (Denis Tremblay), Huguette, Hélène (Marcel Landry), Michel (Line Ross), Lise (Yves Nadeau), Monique (Claude Huot) et Chantal (Yvan Côté). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Leblanc ainsi que le personnel des soins intensifs et palliatifs de l'hôpital Enfant-Jésus pour leur attention et dévouement.