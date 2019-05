Côte-Nord: un homme de 49 ans est mort de froid

Un homme âgé de 49 ans est mort de froid, en début de semaine, pour être demeuré près de 24 heures dehors après que sa motoneige ne se soit enlisée sur un lac de la Côte-Nord.

Antoine Poker et un ami ont quitté La Romaine à motoneige, vers 8h lundi matin, en direction de Kegaska, un village de la Côte-Nord. Or, vers 9h, le duo, qui traversait le lac Couillard, s’est enlisé si bien que leur motoneige est demeurée coincée dans l’eau et la glace, selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

L’un des individus est parti à la marche chercher de l’aide pour ne revenir que le lendemain ce qui fait en sorte que M. Poker est demeuré près de 24 heures, dehors, au froid.

«Quand il est revenu, l’autre homme était en mauvais était. Il souffrait d’hypothermie alors il a été conduit au dispensaire de La Romaine», confirme le porte-parole.

Malgré la prise en charge du quadragénaire, ce dernier est décédé le mardi 30 avril. «La Sûreté du Québec a enquêté sur les circonstances entourant le décès d’un homme lors d’une randonnée. Selon le coroner, l’homme est mort de froid. Il a fait un arrêt cardiaque causé par l’hypothermie», précise M. Beaulieu.

Quant au second individu, il n’aurait subi aucune blessure lors de cet incident.