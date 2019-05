MORIN, Simone



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 23 décembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Simone Morin, demeurant à Québec depuis de nombreuses années. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de feu dame Léonie Morin et de feu monsieur Ernest Morin. Elle était la sœur de: feu Paul-Émile (feu Isabelle Ouellet), feu Jean-Thomas (feu Rose-Eva Leclerc), Géraldine (feu Donald Poulin). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de " La Champenoise " à Québec pour toutes leurs attentions et la qualité de leurs soins. Un merci spécial à Marc pour sa précieuse aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h. Ses cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial "sous les étoiles" de Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire