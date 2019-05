LABRIE, Éliane Guay



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 19 avril 2019, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Éliane Guay, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Labrie. Elle demeurait autrefois à Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Serge Labrie), Bertrand (Lyne Bélanger), Claude (France Girard) et Caroline (François Boilard); ses petits-enfants: Mireille Labrie (Douglas Duncan), Vincent Labrie (Geneviève Gagnon), Éric Labrie (Amélie Laverrière), Mélina Labrie-Boilard (Igor Miller), Gabriel Labrie-Boilard, Alycia Labrie-Boilard et Roxanne Brittle (Thierry Legault); ses arrière-petits-enfants: Laurent, Juliette, Julia, Laurie et Zachary; ses belles-soeurs: Rolande Nadeau-Guay, Lucille Labrie-Gosselin et Colette Bouchard-Labrie; ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Guay et Labrie. Sincères remerciements à tout le personnel du 2e étage du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour leur dévouement et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 12h30.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, section Pintendre.