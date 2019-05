Davantage de Canadiens ont fumé du cannabis ces trois derniers mois

OTTAWA | Davantage de Canadiens ont dit avoir consommé du cannabis au cours des trois premiers mois de l’année par rapport à la même période l’an dernier, a révélé Statistique Canada, jeudi.

Jusqu’à 5,3 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus ont dit avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois, a révélé Statistique Canada, jeudi.

Il s’agit de 18 % de la population canadienne.

Il y a un an, durant la même période, 14 % des Canadiens disaient avoir consommé du cannabis.

Au Québec, ce sont 770 500 personnes qui ont fumé au moins un joint ces trois derniers mois. Il s’agit de 11 % de la population de la Belle Province, soit le plus faible taux parmi les provinces au pays. Durant la même période de 2018, 712 000 Québécois avaient grillé au moins un joint, soit 10,4 % de la population totale.

La croissance de la consommation de cannabis au Canada entre le 1er trimestre de 2018 et celui correspondant de 2019 est essentiellement due aux hommes – qui est passée de 16 % à 22 % – et aux personnes âgées de 45 à 64 ans – 9 % à 14 % –, a indiqué Statistique Canada.

Selon les données partagées jeudi par l’agence fédérale, la consommation quotidienne de cannabis au pays est demeurée stable. C’est la consommation occasionnelle ou sur une base hebdomadaire qui a progressé.

À la suite de la légalisation le 17 octobre dernier, 6 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus, ou près de 1,8 million de personnes, ont déclaré consommer du cannabis tous les jours ou presque tous les jours, a rapporté Statistique Canada. Quatre pour cent des consommateurs fument un joint une fois semaine – contre 2 % un an plus tôt –, 2 % au moins une fois par mois et 6 % ont dit avoir consommé seulement une ou deux fois durant les trois premiers mois de 2019.

Parmi les provinces, c’est en Ontario qu’on a observé une augmentation notable de la consommation de cannabis, qui touche désormais 20 % de la population, contre 14 % il y a un an. C’est en Alberta que le taux de consommation est le plus élevé au pays, soit 21,5 % de la population de cette province.

Soulignons que l'Enquête nationale sur le cannabis (ENC) vise à surveiller la consommation de cannabis et les comportements connexes avant et après la légalisation. Les données ont été compilées tous les trois mois depuis février 2018.