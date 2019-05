Délégation du Québec: Luci Tremblay remplacée à Tokyo par un dirigeant d’Investissement Québec

Sans tambour ni trompette, le gouvernement Legault a tassé la déléguée générale du Québec à Tokyo et ex-directrice des communications du Festival d’été de Québec, Luci Tremblay, en la remplaçant par un dirigeant d’Investissement Québec.

Le conseil des ministres a entériné mercredi la nomination à ce poste de David Brulotte, qui travaille depuis 2012 pour le bras financier du gouvernement. M. Brulotte vit déjà dans la capitale japonaise, où il œuvre à titre de directeur Asie-Pacifique et Moyen-Orient d'Investissement Québec.

On ignore pour l’instant ce qu’il adviendra de l’ex-journaliste Luci Tremblay, qui a travaillé pour le Festival d’été de Québec pendant près d’une dizaine d’années avant d’être nommée à Tokyo par le gouvernement Couillard, à l’été 2017. Elle a également assuré la direction des communications des festivités du 400e anniversaire de Québec, en 2008. Elle a par le passé œuvré au Palais Montcalm, et avant à la Ville de Québec, comme chef de cabinet adjointe sous Jean-Paul L’Allier, puis comme commissaire aux relations internationales et à Québec international.

Malgré les tentatives du Journal, il n’a pas été possible d’obtenir une entrevue avec Mme Tremblay, qui reste en poste jusqu’à l’arrivée de M. Brulotte, le 3 juin prochain.

Mme Tremblay n’est pas la seule à être dégommée. Le délégué général du Québec à Bruxelles, Michel Audet, qui était en poste depuis cinq ans, sera remplacé à compter du 17 juin prochain par un ex-chef de cabinet de Lucien Bouchard et ex-vice-président d’Hydro-Québec, Pierre-Luc Desgagné, qui s’est spécialisé en droit des affaires.

Nouvelle approche «commerciale»

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, ces changements s’inscrivent dans la nouvelle vision souhaitée par le premier ministre François Legault en matière de relations internationales.

Quelques semaines après la formation de son conseil des ministres, M. Legault avait signalé lors d’une entrevue avec notre Bureau parlementaire que les délégations du Québec à l’étranger seraient bientôt dotées d’une orientation plus «commerciale».

Le premier ministre avait aussi prévenu que chaque délégué se verrait confier «des objectifs en termes d’augmentation des exportations vers le pays ou l’État en question», du «jamais-vu», avait-il fait valoir. «Ça n’arrivera pas du jour au lendemain, mais ça va paraître», avait dit M. Legault.

En février dernier, le gouvernement Legault a aussi confirmé la nomination à New York de Catherine Loubier, qui était jusque-là adjointe au cabinet du premier ministre.

Le mois dernier, c'est l'ex-ministre libérale Line Beauchamp, qui a été remplacée à Paris par Michèle Boisvert, qui œuvrait depuis 2012 pour la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).