ROCHETTE, Georges



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 27 avril 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Georges Rochette, époux de dame Ginette Thiboutot, fils de feu dame Lucienne Leclerc et de feu monsieur Elphège Rochette. Il demeurait à Saint-Raymond. Une cérémonie privée sera célébrée ultérieurement. Outre son épouse Ginette, Georges laisse dans le deuil sa fille Julie; ses frères et sœurs: feu Françoise (feu Gilles), Paul-Henri (feu Lucille), feu Gérard (feu Huguette), et Gilles (Yvon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thiboutot: Jean-Yves (France), Martine (Onil), Lucette (Yvan), Hélène (Antonin), Richard (Guylaine), Benoit (Solange) et Michel (Guylaine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Saint-Raymond et de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint- Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1.