GUILBAULT, Christiane Beaudoin



À l'hôpital Chauveau, le 8 avril 2019, à l'âge de 62 ans, est décédée Christiane Beaudoin, épouse de feu Denis Guilbault, fille de Simone Ruel et de feu Lucien Beaudoin. Elle demeurait à St-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h et seraLes cendres seront déposées au cimetière de Ste-Justine à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, son fils William; sa maman Simone Ruel (feu Lucien Beaudoin); son frère Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guilbault: Diane (Réjean Brindamour), Paulette (feu Rosaire Brindamour), Jean (feu Margot Michel), Jacques, Linda (Gaétan Bédard), Renée (Germain Dallaire), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.