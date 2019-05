FOURNIER, Claudette Leclerc



À la Maison Michel-Sarrazin, le 24 avril 2019, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée madame Claudette Leclerc Bernier Fournier, épouse de monsieur Louis-Georges Fournier, fille adoptive de feu Joseph (Tigars) Bernier et feu Madeleine Couillard. Elle demeurait à St-Romuald.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, son garçon Benoit (Sonia Beaulieu), ses petits-enfants: Clémence et Éloi; sa fille Nathalie, son frère Roland Chouinard (Marie Bernier), sa filleule Nadine Chouinard (Francis Belleau), sa famille Fournier: Raymond (Gaby Lévesque), Sylvain Roy (feu Berthe), Lucienne, Maurice Roussel (feu Denise), Marcella (Césaire Cimon), Claudette Morin (feu Clément), Madone, Lucille (Gilbert Bouchard), Simone (François Chassé), des cousins, cousines dont ceux de la famille Leclerc: Roger (Agathe Frenette), Denise (Gilles Chabot), Agathe (feu Roland Beebe), Bruno (Carole Doyon), Jean-Noël (Cécile Doré), Denis (Manon Voyer), de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 10 mai 2019, de 18h30 à 21h30.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à 13 h. L'inhumation se fera au cimetière St-Jean-Port-Joli à une date ultérieure.Messages de Claudette:Mes remerciements les plus sincères à ma grande fille Nathalie pour ses bons soins et son dévouement. Merci aux religieuses St-Louis-de-Québec à St- Romuald: Sr Carmelle, Sr Ghislaine, Sr Lisette, mes compagnes de la messe quotidienne et l'Abbé Simon Laflamme pour vos prières et vos encouragements. De sur mon nuage, je veille sur vous.Que votre gratitude pour les bons soins que j'ai reçus à la Maison Michel-Sarrazin se traduise par un don à leur Fondation.Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.