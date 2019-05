GIGUÈRE, Sylvie



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Sylvie Giguère, survenu à l'âge de 51 ans et 4 mois à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 20 avril 2019. Elle était l'épouse de Réjean Dufour et la fille de feu Yvan Giguère et de madame Lise Hurens. Elle habitait à Québec où elle était connue et aimée par beaucoup de gens, en particulier ceux et celles qui fréquentent le Bingo Centre Bourg. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances, dès 9h, à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils: Cédrick Giguère-Dufour (Maudréane) et Yannick Giguère-Dufour; sa sœur Josée Giguère et son fils David, ses frères Patrick et Éric Giguère; sa cousine Marise Dugal (Marco Dastou); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufour; des cousins, cousines, neveux et nièces et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre son père feu Yvan Giguère et son beau-père feu Alfred Bolduc, décédés avant elle. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du service de neurologie et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.