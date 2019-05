BÉLANGER, Rita Roy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2019, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédée madame Rita Roy, épouse de feu monsieur Georges Bélanger, fille de feu Lionel Roy et de feu Éliana Chamberland. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand (Linda Labrecque), France (Serge Laliberté) et Johanne (Gaston Paré); ses petits-enfants : Karyne (Pascal), Kate (Lionel), Audrey (Jean-François), Paméla (Pierre-Luc) et Samuel; ses arrière-petits-enfants : Camille, Laurence, Xavier, Hayden, Liam et Béatrice; ses filleules : Chantal et Josée; ses frères et soeurs : feu Aline (Jean-Claude Legendre), Guy (Diane Grondin), Yves (feu Nicole Demers), Lyse (Réjean Marcotte), feu Marc, Rénald et Francine (Pierre Godbout); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bélanger : feu Roland (feu Rolande Desrochers et feu Madeleine Allard), feu Jeannette (feu Ovide Cantin), feu Hélène (feu Richard Morin), feu Paul (Florence Cantin), Auguste (Mariette Boudreau), feu Yolande (feu Roger Caouette), Antoinette (feu Rodrigue Roberge), feu Georgette (Paul Gilbert), Robert (feu Pierrette Cantin) et Eugène (feu Olivette Bouchard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Manoir Liverpool pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches(https://www.alzheimerchap.qc.ca/).le vendredi 3 mai de 19h à 21h30 et le samedi 4 mai à compter de 11h30.