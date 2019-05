En tournée avec Jennifer Lopez

À 33 ans, la danseuse Kim Gingras, qui a travaillé auprès des plus grandes stars de la planète, avoue qu’elle commence à penser à son après-carrière. Mais d’ici là, la Québécoise profite encore des plus grandes scènes. Deux semaines après s’être produite à Coachella avec Ariana Grande, elle s’apprête à partir en tournée avec nulle autre que Jennifer Lopez.

Kim Gingras n’est pas étrangère à l’univers de J-Lo. Celle qui a enchaîné les contrats avec Beyoncé, Christina Aguilera et Justin Timberlake gravite dans l’entourage de la chanteuse latine depuis environ quatre ans : elle a dansé à ses côtés dans ses concerts, dans ses vidéoclips, et lors des Billboard Music Awards l’an passé.

Mais quand Jennifer Lopez s’est installée en résidence à Las Vegas, en 2016, Kim Gingras a passé son tour. « Ce n’était pas pour moi », confie-t-elle, lors d’un entretien avec Le Journal.

Cette fois-ci, elle réintègre sa garde rapprochée. Bien qu’elle ne puisse en révéler les détails, le spectacle sera une grosse production, laisse-t-elle savoir.

« Comme J-Lo le donne toujours, elle fera une prestation explosive. Elle est super impliquée, elle danse tellement bien. Ça nous pousse à nous donner à 100 %. Elle est une “entertainer” incroyable. »

La danseuse, qui vit à Los Angeles, répète présentement six jours sur sept, du matin au soir, jusqu’au 7 juin, date du coup d’envoi de la tournée It’s My Party. Ce spectacle avec lequel Jennifer Lopez célébrera ses 50 ans fera un arrêt à Montréal le 10 juillet.

Garder sa place

Après avoir été juge l’an passé à l’émission Danser pour gagner, à V télé, Kim Gingras est rapidement retournée à Los Angeles pour « garder sa place » dans ce milieu compétitif. « Il y a des milliers de danseurs ici. On peut être facilement remplacé », souligne-t-elle.

Nul doute qu’elle a encore sa place. À preuve, il y a deux semaines, elle atterrissait sur la scène de Coachella avec Ariana Grande. La production voulait ajouter douze danseurs à son spectacle habituel, spécialement pour le festival américain. Ils ont donc fait appel à Kim Gingras, qui a appris les chorégraphies... en six jours.

Cela dit, malgré qu’elle soit très demandée, la danseuse prend tranquillement conscience de son âge et commence à penser à son après-carrière.

« J’aime encore beaucoup ça, confie-t-elle. Je me donne encore quelques années. Mais dans ma tête, je suis un peu en transition en ce moment. J’enseigne de plus en plus et j’ai vraiment une passion pour ça. C’est sûr que c’est le fun de se faire offrir quelque chose à 33 ans. On se dit : “I still got it” ! »

Un livre sur son histoire

Outre l’enseignement de sa discipline, Kim Gingras a comme projet d’écrire un livre. Mais pas sur la danse.

Dans le cadre du Mois de la sensibilisation sur les agressions sexuelles, en avril, la danseuse a révélé sur les réseaux sociaux avoir été victime d’agressions sexuelles durant son enfance. Une confidence qu’elle a faite en même temps que sa sœur cadette.

« On l’avait dans notre cœur d’en parler depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Je pense à écrire un livre sur ma situation, pour pouvoir aider les gens, essayer de briser les stigmates. »

► La tournée It’s My Party s’arrêtera au Centre Bell le 10 juillet.