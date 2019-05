NADEAU, Lucienne Côté



Au CHUL de Québec, le 25 avril 2019, est décédée à l'âge de 91 ans et 10 mois Mme Lucienne Côté, épouse de feu M. Élisée Nadeau; fille de feu Mme Anna Perreault et de feu M. Joseph Côté. Elle demeurait à Québec, autrefois à Rivière-Bleue, Témiscouata. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 3 mai, de 19 h à 21 h 30 et le samedi 4 mai de 11 h à 13 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Colette (Jean-Guy Blier), Ghislaine (Michel Gélinas), Jean-Guy (Pauline Bouchard), Gaétan (Line Boutin), France (Sébastien Gagnon), Robert (Edith Plante). Elle était la grand-mère de: Éric, Chantal, Steeve, Martin, Stéphane, Simon, Mathieu, Katy, Marc-André, Vincent, Dany, Olivier, feu Jérémie. Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants: Amélie, Alicia, Ariane, Zoé, Léo, Mathis, Félicia, Jayden. Elle était la sœur de: feu Polydore (feu Lucienne Dubé), feu Gilberte (feu Lionel Bouchard), feu Rita (feu Lucien Labonté), feu Lucien (Clara Bouffard) et feu Roger (feu Marina Michaud). Sont aussi attristés par son départ ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Côté et Nadeau ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant du CHUL de Québec, et aux Drs Éric Marchand et Benoit Dubuc pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, local E1-152, Québec (Québec) G1L 3L5. La direction des funérailles a été confiée à la