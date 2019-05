LECLERC, Lucille Jacques



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le mardi 9 avril 2019, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Lucille Jacques, épouse de feu monsieur Joseph Leclerc. Elle était la fille de feu Philias Jacques et de feu Yvonne Bégin. Elle demeurait à Lac- Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairesamedi de 8h30 à 10h45.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle était la mère de: Jocelyne (Jacques Dion), Ginette (Guy Blouin), Réjean (Line Aubin), Jean-Pierre (Nathalie Boucher), Noline (Emilien Beaudoin), Bruno (Josette Cloutier) et feu Marlen (Denis Brousseau). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Gaby (feu Roland Grégoire), feu Adrien (feu Fernande Cloutier), feu Paul-Emile (feu Marie-Ange Therrien), feu Raymond, feu Solange (feu Léopold Leclerc), feu Carmen (feu Antonio Béchard), Bertrand, Félicienne (feu Léopold Béchard), feu Félicien (Huguette Marcotte), Raymonde (Yves Leclerc) et feu Isabelle (feu Henri-Paul Ferland). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au Dr Sylvain Dion ainsi qu'au personnel du 2A du Sanatorium Bégin qui lui ont donné des bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.