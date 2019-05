CORRIVEAU, Robert



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 19 avril 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Robert Corriveau (feu Nicole Bédard) et fils de feu monsieur Alexandre Corriveau et de feu madame Irène Bédard. Il demeurait autrefois à St-Basile. Monsieur Corriveau laisse dans le deuil sa belle-fille Jocelyne Lamothe; ses petites-filles : Kim Roy et Jenny Roy; ses quatre arrière-petits-enfants : Jade, Alexis, Hubert et Philippe; ses frères et sœurs : Thérèse (feu Marcel Bédard), André (Danielle Couture), feu Benoit, Aline, Claudette (feu Jean-Pierre Germain), feu Jacques (Lucille Lapointe), Angèle et Jocelyne (Jean-Charles Gauthier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 1er étage du centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 10h à 11h.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société de la SLA du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Québec) H4P 1P7. https://sla-quebec.ca/