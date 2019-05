SAVOIE, Jeanne D'Arc



À la résidence Les Jardins du Haut-Saint-Laurent de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 8 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Jeanne D'Arc Savoie, fille de feu Alphonsine Carette et de feu Edmond Savoie. Native de Sainte-Marie, Beauce, Mme Savoie a vécu à Québec quelques années, puis une quarantaine d'années à Montréal, avant de revenir à Québec en 2010.La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Marie, samedi, jour des funérailles à compter de 10 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Thérèse, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un immense merci à tout le personnel de la résidence Les Jardins du Haut-Saint-Laurent de Saint-Augustin-de-Desmaures pour un service très professionnel, mais avant tout humain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.