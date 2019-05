LEMOINE, Jean-Claude



À l'Hôpital St-Sacrement, le 23 avril 2019 à l'âge de 73 ans est décédé M. Jean-Claude Lemoine, conjoint de dame Estelle Labranche. Il était le fils de feu M. Jules Lemoine et de feu dame Cécile Blouin. Outre sa conjointe il laisse dans e deuil ses enfants: Nathalie (Michel Laplante), Martin (Nathalie Thériault); ses petits-enfants: Kevin Lemoine (Emy Laflamme), Catherine Lemoine (Louis- Vincent Plourde) et Emy Lemoine, ses frères et sœurs ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St- Sacrement.