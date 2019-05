Il filme la progression de l’inondation en accéléré à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Un résident a filmé la progression des inondations depuis sa maison, en plein cœur de la zone inondée.

Suite à l’avis d’évacuation, Karl George a eu l’idée d’installer une caméra sur le toit de sa résidence, à l’abri des intempéries. Il a dû agir très rapidement, ne disposant que de 15 minutes pour quitter les lieux. La digue se trouvait à quelques mètres de chez lui.

Les images qu’il est parvenu à filmer avec sa GoPro montrent la progression incroyablement rapide des eaux qui submergent le quartier. Elles envahissent d’abord la rue, puis le terrain, puis les résidences, en l’espace de quelques heures. On peut d’ailleurs y apercevoir sa famille et les voisins d’en face se dépêcher à évacuer. Plus tard en soirée, la police fait une ronde.

M. George a pu récupérer l’enregistrement grâce à une permission spéciale qu’il a obtenue pour retourner chez lui en bateau, afin d’installer des pompes et des génératrices.

Il habite avec sa femme et ses deux garçons sur la 23e avenue, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Sa famille et son chat sont aujourd’hui en sécurité. Sa maison, construite en 1992, n’avait jamais été inondée avant le week-end dernier. Sinistré, il estime que son sous-sol et son garage sont des pertes totales.

La digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a cédé samedi soir, obligeant l’évacuation de plus de 5000 personnes.