Inondations: un «marathon» pour sortir les meubles endommagés

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC | Les sinistrés des Laurentides qui ont pu réintégrer leur maison sont entrés dans une « course contre la montre » pour tout jeter et arracher avant que la moisissure ne s’empare de leur sous-sol.

« C’est vraiment un marathon, dit-il. Une fois que l’eau part, c’est la course pour retirer les matériaux imbibés. Plus on se dépêche, moins on donne la chance aux moisissures de se développer. »