Jason Pierre-Paul impliqué dans un accident d’automobile

Le joueur de ligne défensive des Buccaneers de Tampa Bay Jason Pierre-Paul a été impliqué dans un accident de la route, jeudi, en Floride.

Selon des informations obtenues par le site internet TMZ, l’athlète de 30 ans a perdu le contrôle de son véhicule utilitaire sport aux petites heures du matin. Les services d’urgences ont été dépêchés sur les lieux et ils ont transporté Pierre-Paul dans un centre hospitalier.

Le footballeur a obtenu son congé et n’aurait pas subi de blessures graves. Toujours selon TMZ, aucune accusation ne sera portée contre le joueur des Bucs et la vitesse ne serait pas en cause.

L’organisation des Buccaneers a réagi à la nouvelle dans un communiqué.

«Nous savons qu’il [Pierre-Paul] a été évalué dans un hôpital et qu’il a été libéré. Notre première préoccupation a été pour sa sécurité et celle de son passager. Nous sommes en contact avec Jason et il sera évalué par notre équipe médicale dans un futur proche.»

En 2018 et à sa première saison dans l’uniforme des Buccaneers, Pierre-Paul a réalisé 58 plaqués, dont 48 en solitaire. Il a également réussi 12,5 sacs du quart. Lors de la prochaine saison de la NFL, le natif de la Floride disputera la troisième année d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 62 millions $. Il avait signé cette entente alors qu’il portait les couleurs des Giants de New York.