La CAQ n’écarte pas l’idée de mettre fin au monopole de la SAQ

Tout en demeurant prudent, le gouvernement Legault ne ferme pas la porte à l'idée de mettre fin au monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Questionné aujourd'hui lors de l’étude des crédits du monopole d’État au Salon rouge de l’Assemblée nationale, le ministre des Finances, Éric Girard, a dit poursuivre sa réflexion afin de libéraliser le marché du vin et des spiritueux au Québec.

«Je suis toujours à l’étape de cadrer un processus de réflexion», a indiqué le ministre, disant toujours discuter avec les employés de son ministère à ce sujet.

Ce dernier soutient que l’intérêt des consommateurs n’est pas le seul facteur à considérer dans ce dossier, le sort des employés de la SAQ et celui des producteurs faisant également partie de l’équation.

Questionné par l’opposition sur l’ouverture d’une plus grande concurrence au Québec, le ministre des Finances a lancé: «On va regarder cela en temps et lieu.»

Le ministre Girard a fait valoir que le résultat de l’étude sur l’avenir du modèle d’affaires de la SAQ réalisée l'an dernier pour le gouvernement libéral par la firme PriceWaterhouseCoopers (PwC), au coût de 182 500 $, n’était pas satisfaisant.

«La façon précédente d’utiliser un consultant externe n’est pas celle que je favorise. Ce rapport n’inspire aucune direction», a-t-il dit.

Optimiser le modèle actuel

Pour l’heure, le gouvernement caquiste n’a pas l’intention de toucher à la SAQ, l’objectif étant «d’optimiser le modèle actuel».

Il y a à peine un an, la CAQ, alors dans l’opposition officielle, avait pourtant promis qu'elle avait l’intention de mettre fin au monopole de la SAQ si elle formait le prochain gouvernement.

«On veut libéraliser le marché de l’alcool au Québec. Les Québécois sont prêts à cela. On doit augmenter l’offre et avoir une concurrence nouvelle», avait souligné au Journal le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel.

Selon ce dernier, un gouvernement caquiste tiendrait rapidement, après son élection, un débat avec les parlementaires et l’industrie pour discuter d’un modèle afin d’augmenter significativement l’offre de vins et de spiritueux au Québec.

Parmi les avenues possibles pour libéraliser le marché de l’alcool au Québec, la CAQ parlait de permettre aux dépanneurs et aux épiceries de vendre des vins et des spiritueux embouteillés à l’extérieur du Québec et offerts uniquement à la SAQ.

«C’est important que les Québécois puissent profiter de l’offre mondiale de vins et de spiritueux, qui est beaucoup plus large que celle offerte actuellement par la SAQ», avait plaidé le député Bonnardel.