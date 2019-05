La saison des croisières est amorcée

La saison des croisières à Québec débute une semaine plus tôt cette année avec l’arrivée dans le Port du MS Fram de la compagnie norvégienne Hurtigruten qui fait partie des 142 escales prévues au programme.

«Le printemps a été difficile un peu. Alors, on est content de voir le soleil et un bateau», lancé le président-directeur général de l’Administration portuaire de Québec, Mario Girard, en remettant des cadeaux de bienvenue au capitaine Ole Johan Andreassen.

Depuis plusieurs années, c’est la compagnie Holland America Line qui brise la glace autour du 8 mai. Cette fois-ci, c’est au tour de la compagnie norvégienne Hurtigruten, qui a la réputation d’être un précurseur dans le développement durable, de lancer la saison.

Les prévisions

Après avoir connu une hausse l’an dernier de 15% du nombre de visiteurs, avec 230 940 croisiéristes et membres d’équipage, le Port de Québec s’attend à une année plutôt stable en 2019. Les intervenants du milieu touristique souhaitent attirer 400 000 croisiéristes d’ici 2025, un objectif qui est toujours dans la mire du Port.

«On s’attend à une saison plutôt semblable à l’an dernier. Il y a toujours des cycles, avec des repositionnements de bateaux. À tous les trois ou quatre ans, on atteint un certain plateau et cela recommence après. On voit déjà qu’en 2020, on devrait avoir une petite augmentation. Pour 2019, on s’y attendait. On a quelques bateaux de moins, mais on a plus d’embarquements et de débarquements», a expliqué M. Girard.

Retombées économiques

Cette année, le Port de Québec devrait recevoir une vingtaine de navires en embarquements et débarquements, ce qui génèrent plus de retombées économiques que les bateaux qui font une escale de quelques heures. L’industrie des croisières génère des retombées annuelles de plus de 193 M$.

Parmi les nouveautés, le Port accueillera neuf navires pour la première fois comme le MS Fram.

«La grande nouvelle, c’est que nous accueillons deux nouveaux bateaux en saison estivale. La façon d’atteindre les 400 000 croisiéristes n’est pas d’augmenter le nombre de bateaux en septembre et octobre, c’est d’étirer sur la saison d’été. Cette année, nous avons des nouvelles lignes qui viennent tester juillet et août.»

Le Queen Mary 2 de Cunard fera cinq escales à Québec durant l’été et l’automne 2019. La liste complète des arrivées et départs est disponible sur le site du Port de Québec.