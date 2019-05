Le Journal de Québec, numéro 1 loin devant

Avec le printemps viennent de bonnes nouvelles : Le Journal de Québec demeure, et de loin, le quotidien le plus lu à Québec et dans l’est du Québec, devançant très largement son principal concurrent.

Chaque semaine, vous êtes près de 1,5 million à nous lire sur l’ensemble de nos plateformes, soit près du double que Le Soleil, révèle le plus récent sondage de la firme Vividata, qui mesure le lectorat des journaux.

Sept jours sur sept

Que ce soit en format papier, sur le web ou sur nos différentes applications, Le Journal de Québec est l’incontestable numéro 1, et ce, à tous les jours de la semaine.

Vividata Printemps 2019, province de Québec, 14 ans +, cumulatif 7 jours

Seul quotidien publié sept jours sur sept dans la capitale depuis plus d’un an, votre Journal est indéniablement le quotidien préféré non seulement dans la grande région de Québec, mais aussi partout dans l’Est de la province.

Priorité au contenu

Ces bonnes nouvelles nous incitent à continuer dans notre volonté de vous offrir chaque jour du contenu sans cesse renouvelé, pertinent, percutant, bien présenté et varié.

Notre salle de nouvelles, la plus dynamique de la capitale, est à pied d’œuvre pour vous offrir la meilleure couverture de l’actualité de la région de Québec, de la politique, des sports, et des arts et spectacles.

C’est sans compter la contribution exceptionnelle de notre Bureau d’enquête, des chroniqueurs de nos pages Opinions ou encore de nos sections Argent et Monde, qui enrichissent chaque jour votre Journal de Québec.

Chers lecteurs, chers annonceurs, merci de votre fidélité!