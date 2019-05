Le sculpteur du «cube» à Québec la semaine prochaine

Le sculpteur français Jean Pierre Raynaud sera à Québec la semaine prochaine pour «boucler la boucle» et voir son œuvre finalement reconstruite au parc de l’Amérique-Française.

Photo d'archives, Dominique Lelièvre

Le créateur du célèbre «cube blanc», la sculpture Dialogue avec l’histoire, qui a été démolie par la Ville de Québec, verra pour la première fois son œuvre reconstruite et installée dans le parc près du Grand-Théâtre.

«Nouvelle vie»

Joint à son domicile de Paris, le sculpteur refuse de parler de douce revanche. «C’est pas du tout une revanche. Heureusement, ça ne se situe pas dans ce contexte-là.» Il aurait pu tourner le dos à son œuvre après sa destruction, mais les événements en ont décidé autrement. Pour lui, «c'est la nouvelle vie après ce qui s'est passé avec cette destruction.»

Il salue d’ailleurs l'implication des gens qui ont permis qu'elle revive «dans ce monde hostile». Notamment, l’avocat et collectionneur d’art Marc Bellemare, qui a été l’instigateur du projet et a fait reconstruire à ses frais l’imposante œuvre, qui est encore plus haute que l’originale. Intitulée Autoportrait, elle trône depuis quelques mois dans le parc de la haute ville.

«J’ai été très séduit par le côté positif des personnes qui au Québec ont été en faveur de cette œuvre. Ils l’ont tellement défendue avec acharnement que je suis reparti en bataille.»

Plusieurs intéressées

Plusieurs villes s’étaient montrées intéressées par l’œuvre, notamment Rimouski, Trois-Rivières et Saint-Irénée, dans Charlevoix, a révélé Marc Bellemare. Le sculpteur les a toutes visitées, lors de son passage en 2017.

«C’était des lieux où l’aventure était plus grande. Je lui aurais bien redonné une aventure totale comme ça. Mais étant donné qu’elle est née à Québec, il paraissait souhaitable qu’elle puisse continuer sa vie dans cette ville puisqu’il y avait une proposition pour la recevoir.»

Il se garde d’ailleurs une réserve sur l’appréciation de l’œuvre dans son nouvel environnement. «Il faudra que je la voie en vrai pour savoir si je suis pleinement satisfait», dit-il dans un sourire.

Inauguration

M. Raynaud sera à Québec le 10 mai pour assister à l’inauguration officielle de l’œuvre et à la présentation de la plaque commémorative qui sera apposée tout près. Il assistera le lendemain de 9 h à 16 h à une journée de réflexion sur l’art public organisée par le Club des collectionneurs de Québec et qui se déroulera à l’auditorium de l’École nationale d’administration publique.

Jean Pierre Raynaud y présentera d’ailleurs une conférence en après-midi. On visionnera aussi une vidéo de sa dernière visite dans la capitale, en septembre 2017, au moment de la promotion de l’œuvre Autoportrait. Le tout se terminera au parc de l’Amérique-Française, devant la sculpture, où on portera un toast à l’art public. Les activités sont gratuites et ouvertes au public.