Les coûts de l'usine de biométhanisation explosent

Le coût de l'usine de biométhanisation de Québec a explosé de 65,5 millions $ depuis 2014. Une hausse qui est compensée par des revenus supplémentaires, selon la Ville.

Le projet, estimé en 2014 à 124,5 millions $, est maintenant chiffré à 190 millions $, ce qui représente une augmentation de 65,5 millions $. La Ville de Québec tient un comité plénier en matinée jeudi pour donner tous les détails du projet.«En raison de la hausse importante des revenus, la Ville a décidé d’investir davantage dans son projet», a expliqué Carl Desharnais, directeur du Service des projets industriels et de la valorisation.

La hausse des investissements est «largement comblée par l’augmentation des revenus et la réduction des coûts d’exploitation dans les 20 prochaines années», a expliqué M. Desharnais. La réduction des coûts d’exploitation nets sur 20 ans se chiffre à 84 millions $.

Les choix sont donc considérés «à coût nul».

Les coûts ont augmenté notamment parce qu’il en a coûté 14 millions $ pour «augmenter l’efficacité énergétique». Contrairement aux autres usines, qui se chauffent avec le biogaz qu’elles produisent, la Ville de Québec a choisi de fonctionner à l’électricité. En contrepartie, elle produira plus d’énergie renouvelable qu’elle pourra revendre, a précisé M. Desharnais.

La Ville prévoit des revenus de 5 millions $ par an en vente de gaz naturel. «Nous avons une entente d’établie avec Énergir d’une durée de 20 ans à un tarif bonifié qui reconnaît la valeur verte de réduction des gaz à effets de serre», a noté le directeur. Au lieu des 20 millions $ de revenus prévus sur deux décennies, on engrangera 100 millions $.

Aussi, la Ville a choisi des équipements qui sont performants et qui permettront de diminuer la quantité de digestat produit. Il y a un potentiel de vendre ce digestat comme fertilisant. C’est actuellement en évaluation.

Le report du projet a aussi occasionné des coûts de 14,8 millions $ en raison de l’inflation, de la hausse du taux de change et de l’augmentation du prix des matières premières, notamment l’acier. D’un autre côté, la Ville a eu le temps de faire d’autres visites et a pu voir les «bons et les mauvais coups» des autres sites pour améliorer ses opérations et diminuer les coûts d’entretien.

Les sols contaminés ont aussi haussé la facture. Alors qu’on croyait pouvoir les enlever en partie, des nouveaux sondages géotechniques ont démontré qu’ils devraient être retirés en totalité. Résultat : 7,7 millions $ de plus.

Pas de bac brun

La Ville maintien sa décision de ne pas implanter de troisième collecte. Les citoyens recevront des sacs de couleur dans lesquels ils devront déposer leurs résidus alimentaires. Ces sacs pourront être placés dans le bac vert et ils seront triés à l’incinérateur avant d’être envoyés par convoyeur au centre de biométhanisation.